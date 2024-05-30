О том, что украинцам необходимо не прекращать системно подходить к экономии электричества, а также при каких условиях следует готовиться к очередным краткосрочным «блэкаутам», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгали, если в энергосистеме в очередной раз зафиксируют существенную нехватку, «Укрэнерго» объявит о возвращении к недавно действующим графикам отключений, поскольку последствия российского террора окончательно не устранены, и «еще долго будут давать о себе знать».

Премьер-министр добавил, что продолжается не только восстановление объектов энергетической инфраструктуры, но и подготавливается трансформация данной системы, — «чтобы сделать ее децентрализованной и более устойчивой к атакам врага».

Ранее мы писали о том, как в энергетическом комитете Рады прокомментировали запланированное повышение тарифов на электричество с июня.