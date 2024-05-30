О том, что не менее половины артснарядов из «чешской инициативы» не отправят на поле боя в Украине так оперативно, как предполагалось, поскольку большой объем боеприпасов отличается весьма низким качеством, пишет «НБН», ссылаясь на заявление владельца чешского оружейного холдинга CSG Михала Стрнады, опубликованное в Financial Times.

По словам Стрнады, около 50 процентов снарядов, приобретенных по поручению Праги у стран Африки и Азии, оказались слишком низкокачественными для того, чтобы такие боекомплекты сразу можно было бы отправить Силам Обороны Украины. Именно по этой причине, группе компаний CSG придется самостоятельно добавлять к некоторым из артбоеприпасов недостающие составляющие, которые произведут на собственных мощностях, что несколько затянет процесс и отразится на конечной стоимости поставок.

В частности, чешский оружейник подчеркнул — на фоне общемирового роста цен и дефицита пороха и хлопка, с такими компонентами, судя по всему, возникнут «большие проблемы», вопреки тому, что «чешская инициатива» по-прежнему остается «на ходу».

Ранее мы писали о том, что премьер-министр Чехии сообщал — первые артиллерийские боеприпасы от Праги Украина получит в ближайшие дни.