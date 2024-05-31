О том, что подобная обновленная тарифная политика правительства не заставит бытовых потребителей экономить электричество из-за мизерных лимитов, а лишь станет способствовать накапливанию долгов за данный ресурс, пишет «НБН», ссылаясь на мнение, озвученное главой «Союза потребителей коммунальных услуг Украины» Олегом Попенко в эфире YouTube-канала «Новини.LIVE».

По словам Попенко, 100 киловатт-часов/ежемесячно — слишком низкий лимит, поскольку, чтобы оставаться в этом диапазоне, потребуется существенно ограничивать себя в потреблении электричества, что в состоянии сделать лишь одинокие граждане, не имеющие более 2-3 минимально-необходимых бытовых приборов, например, холодильника, телевизора и стиральной машины. Такие образом, подобная «экономия» не представляется возможной для большей части бытовых потребителей страны.

Также, глава «Союза потребителей коммунальных услуг» отдельно указал на «бестолковость» работы Минэнерго в пересмотре тарифов — вышеописанный подход не будет стимулировать население к бережливости:

То есть мы будем [вынужденно] платить, если потребление до 100 киловатт — 2,64 гривны, а все, что выше этого лимита — по 4,8 гривны. Это абсолютно непродуманно.

Помимо всего вышеуказанного, Попенко подчеркнул — Украина в течение трех лет год находится в состоянии войны, и фактически, — самая бедная страна Европы, то есть такие тарифы несколько неуместны.

Ранее мы писали о том, что в парламенте раскритиковали июньское повышение тарифов на электричество.