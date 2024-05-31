О том, что в среднесрочной перспективе сила действий эмбарго и подобных запретов стран Запада на российскую экономику «очень и очень плоха», но вскоре появятся более позитивные новости, пишет «НБН», ссылаясь на объяснение, прозвучавшее от спецпредставителя Евросоюза по вопросам санкций Дэвида О’Салливана в интервью для «РБК-Украина».

По словам О’Салливана, проблематика многочисленных санкций, касающихся государства-террориста, заключается «в том, что это скорее медленный прокол, чем взрыв шины». В частности, что оказать действенное влияние на агрессивную позицию Кремля, необходимо несколько больше времени, чем, вероятно, некоторые политики предполагали «в самом начале».

Спецпредставитель ЕС акцентировал:

…Где-то в следующем году, в течение следующего года, российской экономике придется расплачиваться.

Ранее мы писали о том, что в Евросоюзе назвали сроки, в которые Украине предоставят первые средства от замороженных активов РФ.