О том, что наступательная кампания армии Путина в Харьковской области оказалась полностью провальной, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Совета нацбезопасности США Майкла Карпентера, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Карпентера, украинским защитникам удалось эффективно прервать вражеский «блицкриг», и одновременно нанести «освободителям» весьма существенные потери, которые не позволили путинским войскам достигнуть каких-либо целей.

Спикер Совета нацбезопасности подчеркнул, что в Вашингтоне надеются — «Украина и в дальнейшем будет пользоваться своим правом, которое четко совпадает с уставом ООН, — правом защищаться».

Отдельно Карпентер добавил, что США разрешили ВСУ осуществлять удары американским оружием по территории РФ не только у северной границы Харьковщины, но и у идентичных районов Сумской области, откуда «российские силы ведут огонь по Украине».

Ранее мы писали о том, что в ISW раскрывали планы РФ, которая концентрирует силы в северной части Харьковщины.