О том, что в течение последнего весеннего месяца, судя по всему, вследствие излишней активизации на передовой, российско-оккупационные войска утратили на передовой 38 940 единиц личного состава, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Украины.

Следует отметить, что вышеописанные цифры свидетельствуют — подобный показатель потерь армии Путина является наиболее высоким, если учитывать весь период войны против Украины.

У Умерова подчеркнули:

Оккупанты в Украине имеют два варианта — вернуться на свою землю или быть похороненными в нашей.

Исходя из аналитической оценки, проведенной порталом АрмияInform, можно понять — бойцам Сил Обороны старны удалось достичь очередного рекорда в «утилизации» оккупантов: среднесуточная численность «отминусованных» россиян в мае остановилась на отметке в 1 260 «освободителей»:

Фото — armyinform.com.ua

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