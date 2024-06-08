О том, что украинское социальное ведомство на самом деле отказывается признавать настоящие данные по прожиточному минимуму, значительно уменьшив сумму, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное членом «Экономического дискуссионного клуба» Олегом Пендзиным в эфире YouTube-канада «Новини.LIVE».

В частности, в текущем году, размер прожиточного минимума на одну особу составляет — 2 920 гривен/ежемесячно. Однако, по мнению Пендзина, если исходить из действующих цен на товары и тарифов на «коммуналку», прожиточный минимум должен быть не менее 6 000 гривен. При этом, в госбюджете заложена цифра более, чем в 3 раза меньше.

Эксперт-экономист добавил:

…Раньше [до войны] на сайте Минсоцполитики можно было увидеть очень интересную цифру «фактический прожиточный минимум»… [А] закладывавшийся в бюджет, был всегда меньше в 2,5 раза.

Ранее мы писали о том, что в Госстате показывали, в каких секторах экономики Украины больше всего выросли зарплаты.