О том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен пересмотреть планы, касающиеся формирования фонда военной поддержки Украины на 100 млрд евро в течение последующих 5 лет, пишет «НБН», ссылаясь на материал Bloomberg.

Как стало известно, в рамках вышеописанного нового предложения, которое, судя по всему, получит одобрение на встрече глав оборонных ведомств стран-членов НАТО в Брюсселе на следующей неделе, предусматривается покрытие общих расходов государствами Североатлантического Альянса на выделение помощи Украине в размере 40 млрд евро/ежегодно, что в 2 раза превышает ранее заявленную сумму в 100 млрд евро.

Предполагается, что финансирование со стороны США составит 50 процентов от данной суммы, а оставшуюся часть распределят между прочими странами НАТО. При этом, следует отметить — Будапешт традиционно настаивает на своем отказе по увеличению размера подобной помощи Украине.

Ранее мы писали о том, что Столтенберг заявлял — в НАТО не видят прямой угрозы для стран-членов со стороны РФ.