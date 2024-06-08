О том, что спустя 1 месяц, с 18 июня, в «Резерв+» добавят QR-код и эта инновация предоставит надлежащую юридическую силу данному варианту военно-учетного документа, включая и обоснование для пересечения границы, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение замглавы Минобороны по вопросам цифрового развития/трансформации и цифровизации Екатерины Черногоренко, прозвучавшее в эфире YouTube-канала «Суспільне».

По словам Черногоренко, все вышеописанное позволит объединить все «бумажки» в один обновляемый военно-электронный документ, отображающий информацию о том, подлежит ли человек бронированию или имеет отсрочку от службы в ВСУ. В частности, такое нововведение откроет возможность сразу, в режиме реального времени, подтвердить валидность документа.

Кроме того, Кабмин уже принял постановление об электронно-военном документе, то есть информация из «Резерв+» будет признаваться всеми органами власти, включая Госпогранслужбу. Таким образом, пограничникам скоро направят уведомление о том, что дозволяется без закупки дополнительных ридеров сканировать «Резерв+» для получения требуемых данных посредством QR-кода, и, при условии достоверности и легальности военно-учетного э-документа, человек сможет выезжать из страны.

Ранее мы писали о том, за что будут блокировать счета военнообязанных, которые вовремя обновили данные в «Резерв+».