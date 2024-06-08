О том, что перманентное российское военное присутствие в Африке открывает Москве возможности в эффективном применении довольно ограниченных ресурсов для формирования высокой степени угрозы южному флангу Североатлантического Альянса, а также несколько ослабляет влияния стран Запада прибрежных водах континента, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков ISW, военно-морская база РФ в Ливии, помогает поддерживать российскую активность в акватории Средиземного моря, и в перспективе позволит дислоцировать в этом регионе регулярные силы государства-террориста, способные нацеливать на критическую инфраструктуру блока НАТО крылатые ракеты большой дальности («Калибры») с моря.

Также, захват страной-агрессором американской базы БПЛА в северной части Нигера, создаст для РФ возможность срывать операции Альянса в водах Средиземного моря, в частности, осуществляя запуски дронов-камикадзе «Герань-2/Шахед-136».

Фото — understandingwar.org

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что в ISW называли два фактора, при которых ВСУ будут результативно применять F-16.