О том, что генсек Антониу Гутерриш не почтит своим присутствием Глобальный саммит мира, пишет «НБН», ссылаясь на заявление пресс-секретаря главы ООН Стефана Дюжаррика, опубликованное на официальной странице этой организации.

В частности, Дюжаррик отрицательно прокомментировал вопрос журналиста, касающийся того, станет ли генсек Гутерриш официально представлять ООН на Глобальном саммите мира. По словам пресс-секретаря, генсек ООН не намерен ехать на указанную мирную конференцию.

Таким образом, от ООН Глобальный саммит мира, «на соответствующем уровне», посетит иной, неуказанный чиновник, о чем все стороны, занимающиеся организацией встречи, были проинформированы заранее.

Ранее мы писали о том, что Госдеп США раскритиковал Китай за отказ от участия в Глобальном саммите мира, призвав не помогать РФ.