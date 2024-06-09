О том, как субботней ночью мобильно-огневыми группами ВСУ «утилизировались» российско-иранские ударные беспилотники в небе над восточной частью нашей страны, информирует «НБН», ссылаясь на видеоматериал, размещенный в официальном Facebook-профиле Командования Воздушных Сил.

Исходя из слов командующего Воздушными Силами ВСУ Николая Олещука, на обнародованных видеокадрах можно рассмотреть результативный боевой рабочий процесс, доведенный до совершенства подразделениями мобильно-огневых групп, контролирующих небо в зоне ответственности ВК «Восток» в ночь на первый выходной день этой недели.

Указанное видео доступно к просмотру чуть ниже:

Ранее наш информационный портал писал о том, что Евлаш рассказывал, как шведские самолеты ASC-890 усилят потенциал ПВО и Воздушных сил.