О том, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан критически высказался о целях правительств западных государств за их намерения помочь Украине «победить Россию военным путем», пишет «НБН», ссылаясь на материал HirTV.

Исходя из слов Орбана, лидеры государств-союзников Украины, якобы желают победить РФ только ради получения большего объема «денег и власти», что вернет Европу в 90 годы прошлого столетия.

В частности, венгерский премьер заявил:

Их план [победы над РФ] абсолютно прост, потому что речь идет о деньгах, которые дают влияние и власть.

Кроме того, одиозный политик подчеркнул — Вашингтон умышленно продвигает идею предоставления очередного кредитного транша Киеву на 40 млрд долларов под гарантии ЕС, в то время, как Украина и так «погрязла в долгах», но ранее являлась богатым государством.

Ранее мы писали о том, что Орбан заявлял — Украина хочет втянуть в войну весь мир.