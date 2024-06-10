О том, вероятны ли резкие падения или взлеты стоимости описанных валют, пишет «НБН», ссылаясь на мнение, озвученное главой казначейского департамента «Глобус-Банка» Тарасом Лесовым в прогнозе для «РБК-Украина».

Эксперт-финансист полагает — в период с 10 по 16 июня, ситуация на внутреннем валютном рынке, учитывающая коридор допустимого варьирования курса, будет выглядеть нижеуказанным образом:

на «межбанке» — 40-41 гривна/доллар и 43-45 гривен/евро (покупка и продажа соответственно);

в обменниках (наличный) — 40-41,2 гривны/доллар и 43-46 гривен/евро (покупка и продажа соответственно).

То есть, усредненная разница между курсами межбанковского и наличного рынка, в зависимости от выбора валюты, останется в пределах 0,3-0,5 гривны, а средние недельные колебания не превысят 2 процентов от курса понедельника, 10 июня.

Ранее мы писали о том, что в НБУ рассказывали, какой объем резервов потратила Украина в ожидании финпомощи Запада в мае.