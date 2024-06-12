О том, что целью этой российской атаки, судя по всему, является проверка количества и потенциал средств ПВО, оставшихся у Украины, пишет «НБН», ссылаясь на мнение эксперта по вопросам авиации Константина Криволапа, высказанное в эфире YouTube-канала «Киев-24».

По словам Криволапа, о вышеописанном свидетельствует относительно малое количество российских средств воздушного нападения: сначала запустили небольшую волну «Гераней-2/Шахедов», потом дополнили крылатыми ракетами, «а потом сверху «Кинжалом» «добивают»…».

Однако, вопреки тому, «что было очень громко», ПВО Украины отработала эффективно, поскольку «ракеты есть, средства обороны есть».

Ранее наш информационный портал писал о том, как Зеленский отреагировал на ночной удар российских оккупантов по Украине.