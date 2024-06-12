О том, что этой ночью, бойцы Силы обороны нашей страны смогли осуществить успешную атаку на ряд российских средств ПВО, дислоцировавшихся в Крыму, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-профиль Генштаба ВСУ.

Как стало известно, эффективные групповые ракетные удары накрыли один зенитно-ракетный дивизион С-300 под Бельбеком, а также два аналогичных формирования С-400 «Триумф» в окрестностях как Бельбека, так и Севастополя: вследствие этих «прилетов» были «утилизированы» два радара ЗРК С-300/С-400. Касательно третьего идентичного объекта сведения пока уточняются и обновляются.

Кроме того, после атаки Украины, наблюдалась последующая детонация боеприпасов во всех трех районах размещения зенитно-ракетных дивизионов государства-террориста.

Ранее мы информировали о том, что сегодня и в оккупированном Донецке прогремели взрывы.