О том, сколько человек все еще остаются в прифронтовых Часовом Яру и Красногоровке, а также в чем заключается сложность эвакуационных мероприятий, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, прозвучавшее от главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Филашкина, власти отдельно занимаются вопросом эвакуации с линии фронта непосредственно, однако из Часового Яра все еще не выехало 660 человек, а из Красногоровки — 346 человек. Все данные сложности спровоцированы тем, что ежедневно в указанные населенные пункты труднее заезжать, — «потому, что враг обстреливает с FPV-дронов».

Кроме того, у оставшегося населения нет особого желания эвакуироваться, и лишь благодаря поддержке военных, иногда удается привезти гражданам гуманитарную или медицинскую помощь.

Ранее мы писали о том, что британская разведка сообщала о захвате оккупантами пригорода Часового Яра.