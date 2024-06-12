О том, как соотношение добровольцев к мобилизованным зафиксировано после запуска вышеуказанного закона, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Минобороны Украины.

По словам замглавы украинского оборонного ведомства Натальи Калмыковой, благодаря внедрению стратегии, предусматривающей назначение военнослужащих на должности согласно их профессионализму и компетенции, численность добровольцев несколько возросла.

В частности, речь идет о системных изменениях, сформировавших корректировку системы кадровой политики, включая интенсивное развитие сети рекрутинговых центров — таких альтернативных ТЦК в Украине насчитывается уже 22, и открытие еще 3 произойдет на этой неделе.

Калмыкова акцентировала на серьезном влиянии подобных изменений:

По состоянию на май соотношение добровольцев и мобилизованных, которые пришли в армию, составляет один к трем. Это говорит, что у нас остается потенциал защищать Украину.

Ранее мы писали о том, как в Раде объясняли отсрочку с принятием законопроекта о демобилизации.