О том, что с момента полномасштабного вторжения РФ, лишь 350 000 «хороших русских» были убиты/ранены на передовой в нашей стране, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную главой американского оборонного ведомства (Пентагона) Ллойдом Остином во время выступления на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе («Рамштайн»), транслирующейся YouTube-каналом «Радіо Свобода».

По словам Остина, с сентября 2023 года, перед активизацией своего наступления, путинские войска потеряли более 2 600 единиц бронетехники, однако, в попытках дальнейшего осеннего продвижения не только западнее Авдеевки, но и учитывая прошлый месяц, на полях Украины осталось еще 160 вражеских боевых машин. Кроме того, украинскими силами потоплено, уничтожено или повреждено 24 корабля российского флота в Черном море.

Глава Пентагона резюмировал:

И это еще одно напоминание о решимости Украины. Партнеры Украины по всему миру поддерживают ее.

Ранее мы писали о том, что Столтенберг подтверждал право Украины наносить удары по территории РФ западным оружием.