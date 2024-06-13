О том, что сейчас начата проработка вариантов изменений к законодательству, предусматривающих недопущения инцидентов, подобных недавно произошедшему в Одессе 11 июня (массовое избиение протестующих медиков «скорой помощи» сотрудниками ТЦК/СП по неоднозначным причинам), пишет «НБН», ссылаясь на заявление зампредседателя вышеуказанного комитета ВРУ Егора Чернева, прозвучавшее в эфире национального телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Чернева, он ознакомился с действительно позорной ситуацией, «в которой военные дерутся с врачами», и может отметить одно, — «я такого еще не видел», и потому будут приняты соответствующие решения.

В частности, один из сценариев урезания полномочий ТЦК/СП, пока находящийся в стадии обсуждения, касается передачи функций ТЦК/СП «гражданским каким-то органам», то есть выведения «военкомов» из сферы подчинения/лишения прав, которыми располагают Вооруженные силы или Министерство обороны.

Народный избранник резюмировал:

Но это — один из вариантов, возможно, который решит проблемы или не будет допускать таких историй.

Ранее мы писали о том, что в Раде рассказывали, в каких случаях работники ТЦК могут применять силу для задержания граждан.