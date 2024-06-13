О том, что Украина не собирается бронировать всех военнообязанных, которые в состоянии заплатить за отсрочку от призыва, а лишь выделит определенный процент от таких потенциальных защитников, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития, являющегося инициатором вышеуказанного законопроекта, Дмитрия Наталухи, опубликованное «Главкомом».

По словам Наталухи, в соответствии с разными оценками, Украина располагает достаточно высоким мобилизационным потенциалом — призваны в ВСУ могут быть от 5 до 6 млн мужчин. При этом, так и не закрыт вопрос относительно того, кто не должен быть мобилизован.

В частности, народный избранник акцентировал:

Конечно, можно сказать, что инженер-конструктор куда важнее в роли штурмовика, чем разработчик передового оборонного стартапа [да, это реальный пример], но это будет ложью… Никто не собирается бронировать 100 процентов мужчин… Цель — не спасти всех от войны, а предусмотреть бесперебойное функционирование только критических работников. Речь идет лишь об определенном проценте.

Ранее мы писали о том, что в Раде отвечали, что мешает определиться с правилами экономического бронирования.