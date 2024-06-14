О том, что намерения 31 страны-члена Североатлантического Альянса касательно продолжения оказания помощи Украине для победы над Россией, являются необязательной и ошибочной точкой зрения, пишет «НБН», ссылаясь на неоднозначное заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, опубликованное изданием Telex.

По словам Орбана, текущая политика Венгрии состоит в том, что стремление практически всего блока НАТО одержать победу над РФ — ошибка. В частности, премьер-министр Венгрии противопоставил позиции Альянса обратное мнение вроде бы «лояльного» Будапешта, подчеркнув, что, — «Украине необязательно побеждать».

Однако, при всем этом, Орбан не желает, чтобы хоть «один квадратный сантиметр Венгрии стал российской военной мишенью», в то время, пока в НАТО усиленно пытаются его переубедить, — наступление мира может быть определено только исходом войны [победой Украины].

Ранее мы писали о том, что Орбан признавал — Венгрия не может повлиять на позицию союзников относительно помощи Украине.