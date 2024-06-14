О том, что по мнению главы немецкого оборонного ведомства Бориса Писториуса, подобные ядерные угрозы от кремлевского тирана Путина не следует воспринимать в слишком серьезной форме, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания Tagesschau.

По словам Писториуса, страны Запада не должны позволять, чтобы каждое такое заявление отпугивало или подрывало текущие намерения членов Североатлантического Альянса.

В частности, глава Минобороны ФРГ акцентировал — у Путина имеется специфическая методика ведения гибридной войны:

Иногда он угрожает, иногда соблазняет, иногда раздражается, а потом снова становится агрессивным.

В итоге, Писториус подчеркнул, что как Германии, так и всему Альянсу, необходимо научиться справляться с этим [угрозами Путина] и не сходить с курса поддержки Украины, одновременно усиливая собственный потенциал обороны и сдерживания.

Ранее мы писали о том, как в ГУР комментировали угрозы Путина бить по странам, которые передают Украине оружие.