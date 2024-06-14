О том, что в июне-июле рост индекса инфляции в Украине продолжится, и это будет вызвано не только повышением тарифа на электричество с начала лета, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы банка-регулятора Андрея Пышного, прозвучавшее в эфире YouTube-канала «Національний банк України».
По словам Пышного, первые последствия от подорожания электроэнергии и влияния прочих факторов, население страны ощутит в ближайшее время — вероятно возрастание потребительских цен, с небольшим ускорением перед самым завершением года.
Кроме того, на подобной малоприятной ценовой тенденции отразятся:
- увеличение расходов бизнес-сферы на фоне войны;
- падение объемов грядущего урожая в сравнении с прошлым годом;
- компенсация роста зарплат работодателями посредством увеличения стоимости производимых товаров/услуг;
- ожидаемая корректировка в большую сторону некоторых налогов и акцизных сборов.
Ранее мы писали о том, что банки Украины опустили кредитные проценты для бизнеса, но подняли для населения.
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