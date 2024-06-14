О том, что в июне-июле рост индекса инфляции в Украине продолжится, и это будет вызвано не только повышением тарифа на электричество с начала лета, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы банка-регулятора Андрея Пышного, прозвучавшее в эфире YouTube-канала «Національний банк України».

По словам Пышного, первые последствия от подорожания электроэнергии и влияния прочих факторов, население страны ощутит в ближайшее время — вероятно возрастание потребительских цен, с небольшим ускорением перед самым завершением года.

Кроме того, на подобной малоприятной ценовой тенденции отразятся:

увеличение расходов бизнес-сферы на фоне войны;

падение объемов грядущего урожая в сравнении с прошлым годом;

компенсация роста зарплат работодателями посредством увеличения стоимости производимых товаров/услуг;

ожидаемая корректировка в большую сторону некоторых налогов и акцизных сборов.

Ранее мы писали о том, что банки Украины опустили кредитные проценты для бизнеса, но подняли для населения.