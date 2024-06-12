О том, что в прошлом месяце, вышеуказанный процент снова был поднят, но лишь для обычных граждан, а не предприятий, пишет «НБН», ссылаясь на аналитические данные, опубликованные на официальной странице Национального банка Украины (НБУ).

В соответствии с информацией банка-регулятора, усредненные процентные ставки по новым кредитам, предоставляемыми финучреждениями населению в гривне, уже достигли отметки в 34,6 процента, таким образом увеличившись на 0,2 процента.

Однако, фактически те же банки, указали кредитные ставки предприятиям, берущим «в долг» в национальной валюте: падение составило 2,2 процента, с 17,5 процента до 15,3 процента годовых.

Следует отметить, что «кредитный портфель» финучреждений для обслуживания населения подрос на 1,8 процента (до 246 млрд гривен), тогда как для бизнес-сектора — на 1,7 процента (до 778 млрд гривен).

Фото — bank.gov.ua

Фото — bank.gov.ua

Ранее мы писали о том, что банкир рассказывал, каких колебаний евро и доллара следует ожидать в Украине до конца этой недели.