О том, что суммарное количество потерь (безвозвратных и санитарных) захватчиков в течение месяца боев на Харьковском направлении, контролируемом оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) «Хортица» достигло 4 000 «хороших русских», и это не считая различных типов техники, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале «Хортицький вітер».

Как стало известно, по состоянию на пятницу, 14 июня, бойцами Сил обороны Украины было полностью «утилизировано» или повреждено:

танков — 52 штуки;

боевых бронированных машин — 59 штук;

артсистем и комплексов ПВО — 171 штука;

блиндажей/укрытий вражеской «живой силы» — 425 штук;

складов с боеприпасами — 37 штук.

При этом, поскольку Силы обороны не прекращают интенсивными действиями наносить войскам противника потери в личном и бронетехнике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения, вышеуказанные цифры только продолжат расти.

Ранее мы писали о том, что британская разведка называла причины резкого роста потерь РФ в последние месяцы.