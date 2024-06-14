О том, что почти на протяжении всего дня, в области ракетная опасность чередовалась с атаками «Гераней-2/Шахедов», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале Киевской ОВА.

По словам главы ОВА Кравченко, практически с самого утра пятницы, 14 июня, в области звучали сигналы «воздушной тревоги»: российско-оккупационные пытались осуществить комбинированный ракетно-дроновый удар, но благодаря результативной работе «защитников неба», все вражеские беспилотники были ликвидированы.

Однако, вследствие падения обломков сбитых дронов-камикадзе, в одном из столичных районов произошло воспламенение травяного покрова, оперативно локализованного соответствующими службами. Кроме того, никаких попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не задокументировано, и пострадавших, к счастью, — нет.

Ранее мы писали о том, что в Воздушных силах сообщали, какие объекты в Украине были целями врага во время ночной атаки.