О том, что Украина располагает достаточно высокими шансами на сохранение относительной целостности энергосистемы зимой, вопреки регулярным российским ударам, пишет «НБН», ссылаясь на мнение директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, опубликованное порталом «Укринформ».

По словам Омельченко, степень вероятность того, что Украина сможет избежать глобального «блэкаута», намного выше обратной тенденции, и составляет, как минимум 90 процентов. Эксперт полагает — частично перекрыть нехватку электричества в энергосистеме можно, расширив разрешенные лимиты импорта ресурса из стран Евросоюза.

Отдельно Омельченко подчеркнул: Украине необходимо сконцентрироваться на восстановлении тех электрогенерирующих мощностей, которые еще можно оперативно вернуть в строй — это от 1,5 до 2 Гигаватт.

Ранее мы писали о том, что в «Энергоатоме» предупредили о возвращении продолжительных почасовых отключений электричества.