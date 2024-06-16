О том, с чем связано уменьшение количества артиллерийских атак на Сумщину со стороны армии Путина, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное спикером оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) «Северск» Вадимом Мысником в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Мысника, сейчас фиксируется некоторое уменьшение количества обстрелов, что, судя по всему, спровоцировано неблагоприятными погодными условиями или возникновением технических сложностей у «второй армии мира».

При этом, «освободители» не прекращают терроризировать мирное население Сумской области, одновременно прощупывая на прочность украинскую линию обороны, тем самым сковывая силы защитников вдоль всей границы.

Отдельно спикер «Северска» подчеркнул — по ту сторону границы заметно определенное количество войск РФ, но никакой их концентрации не наблюдается.

Ранее мы писали о том, как в ВСУ комментировали информацию о проникновении ДРГ «кадыровцев» на Сумщину.