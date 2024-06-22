О том, что после восьми ударов по украинской энергосистеме, которые «вторая армия мира» совершает с марта, ситуация в данной отрасли остается весьма сложной, и потому сегодняшние графики отключений «света» будут пересмотрены, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Укрэнерго.

Как стало известно, вследствие нехватки энергогенерации, не останутся задействованы ранее заявленные графики почасовых отключений потребителей, то есть последние обстрелы со стороны РФ спровоцируют расширения ограничений населения в снабжении электричеством. Таким образом, время обновленных отключений света для бытовых потребителей страны — с 2 часов дня субботы до 12 часов воскресенья.

Однако, при сценарии, предусматривающем более резкое обострение ситуации в энергосистеме, такая информация может быть обновлена.

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