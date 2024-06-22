О том, как теперь станет проводиться выплата пенсионных и социальных пособий, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Украины Тараса Мельничука.
В соответствии с внесенными поправками, при возникновении технической возможности, начисление и доставка пенсионного пособия смогут производиться, основываясь на электронных выплатных списках, без дополнительной необходимости предоставления/отправки бумажных версий документов.
В частности, постановлением №1279 вводятся упрощенные требования к э-формам и выборке информации для выплатно-отчетной документации, выглядящие нижеуказанным образом:
Ранее мы писали о том, что в ПФУ рассказывали, как увеличится размер пенсий после июньского перерасчета.
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