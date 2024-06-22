О том, на объекты критически-важной инфраструктуры в каких областях нашей страны был нацелен сегодняшний ракетно-дроновый удар государства-террориста, пишет «НБН», ссылаясь на информацию о последствиях, обнародованную в официальном Telegram-канале «Укрэнерго».

Как стало известно из сообщения пресс-службы «Укрэнерго», вследствие восьмого масштабного комбинированного удара со стороны армии Путина, частично разрушены энергообъекты данной компании, располагающиеся на территории Запорожской и Львовской областей.

Кроме того, из-за атаки страны-агрессора, пострадали двое энергетиков, своевременно направленных на госпитализацию в медучреждение.

Также, в текущий момент, не прекращается процесс фиксации последствий этого ракетно-дронового обстрела РФ, с одновременным проведением аварийно-восстановительных работ.

Ранее мы писали, что мэр Ивано-Франковска сообщал о последствиях ночного удара РФ по городу.