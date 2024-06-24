О том, что в понедельник, 24 июня, вопреки действию графиков стабилизационных/аварийных отключений электроэнергии фактически на протяжении последних суток, подобные ограничения будут ощутимо усилены к вечеру, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал «Укрэнерго».

Как стало известно из информации, предоставленной «Укрэнерго», с 7 часов до 11 часов этого вечера, ожидается расширения объема ограничений в поставках электричества. Ключевая причина таких «мероприятий» — обострение ситуации в энергосистеме вследствие серии недавних массированных атак россиян на объекты соответствующей инфраструктуры.

Энергетики добавили, что несмотря на попытки перекрытия дефицита электричества, в частности, привлечением импорта и аварийной помощи из стран ЕС, масштабность повреждений ТЭЦ и ГЭС не дает сбалансировать энергосистему.

Ранее мы писали о том, что в «Укрэнерго» называли сроки, которые потребуются для восстановления разрушенных ТЭС и ГЭС.