О том, что Вашингтон предоставляет Киеву оружие для расширения возможностей в защите территории, включая захваченный Крымский полуостров, при этом, Кремль в состоянии прекратить страдания гражданских в любой момент, если положит конец своей агрессии, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера, опубликованное «Укринформом».

В частности, по словам Миллера, американское оружие, отправляемое в Украину, предназначено лишь для защиты суверенной территории от вооруженной агрессии РФ. Кроме того, любые потери гражданского населения в период текущей войны только вызывают печаль.

Впрочем, подчеркнул спикер Госдепа, все вышеописанные «страдания» можно без особых усилий предотвратить, если Путин выведет свои войска с суверенной украинской территории и откажется от ударов по объектам гражданской инфраструктуры и населению Украины.

Ранее мы писали о том, что у Зеленского указали на законность ударов Украины по Севастополю.