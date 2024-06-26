О том, что при сценарии, предусматривающем постоянные отключения электричества зимой, руководство этого финучреждения предполагает возможность закрытия филиалов, пишет «НБН», ссылаясь на заявление члена наблюдательного совета «Укрэксимбанка» Виктории Страховой, опубликованное «Экономической правдой».

В частности, в «Укрэксимбанке» стремятся урегулировать потенциальные проблемы с теплоснабжением и нехваткой электроэнергии уже на текущем этапе, но поскольку к программе POWER BANKING (обеспечение генераторами и идентичными средствами) подключены далеко не все отделения, ряд из них, судя по всему, закроется.

Впрочем, по мнению представительницы «Укрэксимбанка», если к такому варианту прибегнут, то это особо не скажется на клиентах, так как:

финучреждение преимущественно корпоративное;

не требуется работы сети филиалов для стабильности обслуживания клиентуры.

Страхова акцентировала:

Нам нужно и отопление. Возможно, мы будем переходить в онлайн-режим.

Ранее мы писали о том, что в «Энергоатоме» анонсировали возобновление почасовых отключений электричества из-за ремонта блока АЭС.