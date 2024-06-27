О том, что одному из агентов крымского движения сопротивления, внедренного в число военнослужащих 38 отдельной мотострелковой бригады (ОМБр) армии Путина удалось узнать — на Запорожском направлении наблюдается крайне «ужасная ситуация» с масштабами потерь у РФ, пишет «НБН», ссылаясь на материал, обнародованный в Telegram-канале «АТЕШ».

Как стало известно, в районе боевых действий, проводящихся рядом с населенным пунктом Мирное (Запорожская область), российское командование отправляет подчиненных в «мясные штурмы». В частности, во время одной такой атаки с участием «освободителей» из 38 ОМБр, бригада утратила около 95 процентов личного состава (от 1900 до 3 800 человек).

Агент «АТЕШ» добавил — такие случаи не являются чем-то уникальным на Запорожском участке фронта.

Фото — t.me/atesh_ua

Ранее мы писали о том, как в «АТЕШ» объясняли активное перемещение оккупантов по территории Крыма.