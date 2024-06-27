О том, что вопреки уверенности Пентагона — армия КНДР в Украине станет «пушечным мясом», РФ, судя по всему, найдет другой подход к применению таких «союзнических сил», пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

Пока нет прямых свидетельств, указывающих на то, что северокорейская армия намерена участвовать в боевых действиях в Украине, но есть информация касательно стремлений Пхеньяна направить инженерные войска на оккупированную часть украинской территории.

Аналитики ISW полагают — непосредственная инженерная поддержка со стороны КНДР поможет высвободить силы армии Путина для усиления операций на всей линии фронта, также позволит РФ расширить военную инфраструктуру и сеть оборонительных укреплений на оккупированной территории Украины.

В частности, один из южнокорейских чиновников проинформировал — Северная Корея, вероятно, отправит существенную численность военно-строительных и инженерных подразделений (10 бригад) на оккупированную Донетчину уже с июля 2024 года, направив такие силы на «восстановительные работы».

Ранее мы писали о том, как в Пентагоне комментировали возможность отправки войск КНДР в Украину на помощь ВС РФ.