О том, что помимо перехвата разговора «освободителей», опасающихся «прилета» по ним украинских дронов-камикадзе вместе со стаей «гусей-лебедей», как российскому социуму вдалбливают посредством «телека», есть и более весомые результаты, пишет «НБН», ссылаясь на видеоматериал, размещенный в официальном Facebook-профиле третьего отдельного полка специального назначения им. князя Святослава Храброго.

Как стало известно, операторами FPV-беспилотников третьего отдельного полка Сил Специальных Операций была успешно атакована вражеская база: благодаря серии точных ударов по россиянам, армия Путина теперь не досчитается бронированного грузовика и нескольких единиц «живой силы».

Таким образом, «балет», то есть наблюдение за полетом тех самых «гусей-лебедей», для некоторых представителей «второй армии мира», вторгнувшихся в Украину, оказался финальным представлением, поскольку, — «ССО достанут их везде».

Ранее мы писали о том, что в ВСУ показывали, как путинская армия уничтожает Часов Яр запрещенными «Солнцепеками».