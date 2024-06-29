О том, что потенциальная нехватка электричества в зимний сезон достигнет диапазона от 30 до 35 процентов от всего объема ресурсов, пишет «НБН», ссылаясь на заявление генерального директора группы энергопоставляющих компаний Yasno Сергея Коваленко, опубликованное Delo.ua.

По словам Коваленко, он ожидает некоторого увеличения электрогенерации с августа, но в подобное прогнозирование могут быть внесены негативные коррективы из-за российских обстрелов. Кроме того, в зимний период масштабы потребления электричества в стране самые большие, и потому базовый сценарий — в энергосистеме вероятен дефицит в районе 30-35 процентов.

В частности, если удастся «запитать» объекты критической инфраструктуры и распределить остатки электричества, то для потребителей нехватка составит 50 процентов, на основе чего можно сделать выводы — украинцы будут проводить по «12 часов без света». Также, возможно и ухудшение и так кризисной ситуации, если не выйдет отремонтировать разрушенные мощности и договориться о расширении импорта электроэнергии из ЕС.

Впрочем, Коваленко резюмировал:

Может быть лучше, если восстановят все запланированное и еще температура [зимой] будет благоприятная.

Ранее мы писали о том, что в Минэнерго обещали не отключать электричество в эти субботу-воскресенье.