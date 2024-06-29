О том, что тысячи гражданских украинцев, содержащихся в российской неволе, являются свидетельством вопиющего глобального военного преступления, совершенного путинской Россией, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Юсова, регулярные возвращения гражданских заложников из тюрем РФ доказывают одно — российская война, по сути своей, «геноцидна», поскольку враги перманентно совершают военные преступления, попросту игнорируя нормы международного гуманитарного права. В частности, люди, освобожденные накануне, не должны были бы оказываться ни в каком плену и их права не должны были подвергаться каким-либо ограничениям. Вина пленных лишь в том, что они отказались покориться российской оккупации.

Отдельно спикер ГУР добавил — двух священников греко-католической конфессии, возвращенных в рамках пятничного обмена (при посредничестве Ватикана), арестовали за принадлежность к украинской церкви, — жертвы РФ находились в тяжелых условиях под давлением, как и зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла (при посредничестве ОАЭ), преследуемый за сохранение собственной идентичности, как культурной, так и гражданской.

Ранее мы писали о том, что Зеленский и СБУ показывали первые минуты встречи с гражданскими пленными после обмена.