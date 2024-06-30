О том, что российские власти захватили в плен и незаконно удерживают не менее 14 000 гражданских украинцев, и процесс, касающийся их возвращения домой является самым сложным, если провести сравнение с обменом военнопленными, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Дмитрия Лубинца, опубликованное в «Интерфакс-Украина».

По словам Лубинца, из попыток вернуть в Украину три категории граждан — детей, военнопленных и гражданских, — именно по гражданским особам проводится самая сложная работа.

В частности, омбудсмен указал — гражданские лица не подпадают под стандартную процедуру обмена с РФ, то есть таких украинцев можно лишь вернуть. Трудности в том, что Украина не имеет дополнительных рычагов воздействия на Российскую Федерацию, и не располагает юридической базой, основываясь на информации из которой, «нам можно проводить этот процесс».

Лубинец подчеркнул, что речь идет и о возвращении около 20 000 принудительно депортированных в РФ несовершеннолетних украинцев, включая «десятки тысяч» людей, считающихся пропавшими без вести.

Ранее мы писали о том, что Генпрокуратура назвала количество детей, убитых и раненых РФ за все время войны.