О том, что именно в этой местности российско-оккупационные войска хранят различные ракеты, торпеды, не менее 40 видов мин, включая разнообразные типы боеприпасов к стрелковому оружию, пишет «НБН», ссылаясь на сведения, обнародованные в официальном Telegram-профиле «АТЕШ».

В частности, в фокус партизан попал 17 арсенал ЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации), являющийся ключевым тактическим компонентом Севастопольской военно-морской базы. Кроме того, геолокация точек нескрытого хранения, положение укрытий и дислокация зенитно-ракетных комплексов, прикрывающих небо над этим объектом, смогли точно определить и передать в правильные руки [Силам обороны Украины] (координаты: 44.520626/33.482381).

В «АТЕШ» резюмировали:

Готовим попкорн и ждем салют!

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Ранее мы писали о том, как в «АТЕШ» объясняли активное перемещение оккупантов по территории Крыма.