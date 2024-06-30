О том, как отреагировал на неоднократные вышеописанные заявления бывшего президента США Трампа президент Украины Владимир Зеленский, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания The Philadilphia Inquirer.

По словам Зеленского, если предложенная Дональдом Трампом идея об оперативном завершении войны в Украине состоит в том, чтобы отдать государству-террористу как захваченные, так и желаемые украинские территории, то это не приведет ни к миру во всем мире, ни к урегулированию отношений между Киевом и Москвой.

Лидер Украинского государства подчеркнул, что если «есть такая модель, то все хотели бы завершить войну — может, даже через один час будет лучше», однако:

Но если идея заключается в том, чтобы отдать наши территории, то нет, это вопрос не решит. Это не сработает.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Зеленский назвал новое соотношение потерь ВСУ и армии Путина.