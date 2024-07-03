О том, что государства-партнеры по оборонному блоку смогли договориться о 40-миллиардном финансировании военной поддержки Украины со следующего года, пишет «НБН», ссылаясь на заявление неуказанного западноевропейского дипломата, опубликованное в «Радіо Свобода».

В соответствии с информацией, которой располагают СМИ, лидеры стран-членов НАТО намерены подписать данное обязательство на следующей неделе, в период проведения саммита Североатлантического Альянса в Вашингтоне 9-11 июля.

Предполагается, что на этом саммите, Альянс заверит Киев в пролонгации военной, политической и финансовой поддержек, а также начнет координировать распределение помощи по безопасности, сейчас предоставляемой под руководством Вашингтона в формате «Рамштайн».

Ранее мы писали о том, почему Украина не получит приглашение в НАТО на июльском саммите.