О том, что «вторая армия мира» перебросила в Часовой Яр огромное количество личного состава и бронетехники, потому вышеописанный исход вполне возможен в ближайшее время, пишет «НБН», ссылаясь на мнение ветерана российско-украинской войны, майора запаса НГУ Алексея Гетьмана, опубликованное порталом «Эспрессо».

По словам Гетьмана, помимо накопления большой численности живой силы и различной техники в Часовом Яре, оккупанты интенсивно используют авиацию, попросту равняя город с землей. Таким образом, удерживать оборонные позиции в разрушенном городе становится гораздо хуже, чем если бы идентичные действия происходили «где-то в поле».

Экс-военный добавил: около месяца назад у Буданова предполагали — вполне возможно, что ВСУ придется отойти с этой позиции, так как объем сил и средств, которые россияне там бросают на штурмы, «значительно превосходит наши возможности».

Фото — espreso.tv

Ранее мы писали о том, что в ВСУ показывали, как армия Путина уничтожает Часов Яр запрещенными «Солнцепеками».