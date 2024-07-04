О том, что Украина намерена пригласить представителей государства-террориста на второй Глобальный саммит мира, но присутствие Путина на этой международной конференции исключается по определенным причинам, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное президентом Владимиром Зеленским на YouTube-канале «Зе!Президент».

По словам Зеленского, следующий Глобальный саммит мира пройдет по плану, разработанному Украиной, и предполагающим выполнение всех пунктов, предусматривающих окончание войны при содействии большинства стран мира, включая неназванных представителей РФ — «мы работаем в этом направлении».

Впрочем, президент Украины не уверен в приезде Путина на Глобальный саммит мира по одной, весьма существенной причине:

Мне кажется, что он боится выезжать из РФ… Однако к этому моменту в Кремле [вероятно] будет другой человек.

Ранее мы писали о том, что президент Украины не планирует давать интервью Карлсону.