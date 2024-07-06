О том, что на протяжении грядущей недели, в период проведения вашингтонского саммита НАТО, ожидаются обновленные заявления от США, которые прозвучат в рамках программы по обеспечению Украины истребителями F-16, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, предоставленную высокопоставленным американским функционером, и опубликованную «Укринформом».

По словам вышеуказанного представителя администрации США, Соединенные Штаты уже более года осуществляют интенсивную подготовку украинских пилотов на авиаплатформе F-16, и уже смогли достигнуть значительного прогресса в этом процессе обучения.

Кроме того, отвечая на вопрос, прозвучат ли на саммите НАТО какие-либо заявления, затрагивающие предоставление Украине многофункциональных истребителей F-16, чиновник выказал определенное прогнозирование, — «на следующей неделе у нас будет о чем объявить дополнительно».

Ранее мы писали о том, что в Воздушных силах раскрывали технические особенности F-16, которые получит Украина.