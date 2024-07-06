О том, что в эту субботу, 6 июля, в заранее заявленный период, энергопоставляющие компании откажутся от применения почасовых отключений электроэнергии, сместив сроки обесточивания на более позднее время, пишет «НБН», ссылаясь на лаконичную информацию, обнародованную в официальном Facebook-аккаунте «Укрэнерго».

Как стало известно, с 10 часов утра субботы и до 3 часов дня, почасовые графики отключений не будут задействованы, однако подобные ограничения вернут после 15:00 и продолжат до 24:00.

Причина вышеописанного аннулирования режима энергосбережения — население Украины резко снизило объемы потребления электричества в этот выходной день. При этом, благодаря безоблачным погодным условиям, одновременно возросла выработка данного ресурса солнечными электростанциями.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в «Укрэнерго» комментировали информацию о введении «зонального» принципа отключений электричества.