О том, что по мнению премьер-министра Польши, данный визит венгерского лидера в Москву и его встреча с Владимиром Путиным разрушит налаженную схему европейской безопасности, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Дональда Туска.

По словам Туска, вышеописанное «рандеву» Орбана и Путина, в ходе которого, лидеры Венгрии и РФ, судя по всему, обменялись конфиденциальной информацией, потенциально уничтожит «послевоенную европейскую архитектуру безопасности».

Кроме того, польский премьер-министр намекнул на какие-то малоизвестные факты:

История не повторяется, но часто рифмуется.

Следует отметить, что Туск неоднократно утверждал — так называемые «миротворческие» намерения Орбана могут являться инструментом в руках Путина.

Ранее мы писали о том, что в ISW раскрывали реальные цели Орбана, который продвигал свою «миротворческую миссию» в Украине и РФ.