О том, что в ночь на субботу, 7 июля, враги ударили ракетами по Павлограду, частично разрушив 4 частных домовладения, и, к счастью, пострадавших среди гражданских здесь нет, однако иная ситуация в других населенных пунктах региона, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал глава Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По словам Лысака, пострадавшие от обстрелов РФ есть в Никопольском районе: в результате вечерних и утренних ударов, ранения различной степени тяжести у трех женщин 38, 65 и 71 лет. Также, «вторая армия мира» била по Никополю из тяжелых артиллерийских средств, РСЗО и запускала дроны-камикадзе: повреждены объекты на 3 предприятиях, 1 колледж, 1 детсад, 1 гаражный кооператив, 10 частных домовладений, 3 хозпостройки, 1 газопровод и уничтожен автомобиль.

Кроме того, ударами РФ зацепило и спецтехнику спасателей — во время ликвидации возгорания в доме, враги атаковали повторно, пока «огнеборцы» находились в укрытии.

Неспокойно было также в Марганецкой и Покровской общинах — тут без раненых, но последствия обстрелов выясняются специалистами.

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Ранее мы писали о том, что Лысак сообщал о возросшем количестве жертв российских обстрелов Днепра 28 июня и 3 июля.